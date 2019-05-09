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    الأرصاد تعلن عن موجة حارة جديدة الأسبوع المقبل -فيديو

    12:26 م الخميس 09 مايو 2019
    الأرصاد تعلن عن موجة حارة جديدة الأسبوع المقبل -فيديو

    الطقس

    كتبت- عايدة رضوان ومي مدحت:

    قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع عودة ارتفاع درجات الحرارة مجددًا بدءًا من السبت المقبل.

    وأوضح عبدالعال - في مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"-، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى غدًا الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة هتكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت.

    ولفت رئيس الهيئة، إلى أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".

    وقال إننا "لانزال في منتصف فصل الربيع، الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الصيف خلال النهار، فيما يتمثل الاختلاف بين الفصلين في انخفاض نسب الرطوبة".

    ويسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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