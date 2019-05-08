  • عاجل:انخفاض 4 درجات وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع وتحذر السائقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم لتسهيل الربط الإلكتروني مع أعضاء اتفاقية أغادير

    05:21 م الأربعاء 08 مايو 2019
    مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم لتسهيل الربط الإلكتروني مع أعضاء اتفاقية أغادير

    اجتماع مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الأردن - تونس - المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016.

    وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.

    وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون، منها الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير على أن تتضمن المعلومات حركة الشحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.

    مجلس الوزراء مصطفي مدبولي اتفاقية أغادير

    الخبر التالى:

    الحكومة توافق على إنشاء منطقة أعمال حرة في أسوان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان