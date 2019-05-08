شريف مدكور يكشف: "في اللحظة دي حسيت إني هكون مريض سرطان"

كتب- محمد عمارة:

تصوير- إسلام فاروق:

فيديو- أسماء يسري:

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يعتبر مرض السرطان مثل أي مرض، مستدركا: "بقى ييجي لناس كتير عادي، وطول عمري بقول إنه زي أي مرض، وكلنا هنموت سواء بالمرض ده أو لا".

وأضاف مدكور، لمصراوي: "أكيد والدي كان مخضوض، بس أنا كنت متوقع لأن في مقدمات للمرض ده، ومرة لما كنت بدعم الناس المصابة بالسرطان، لما طلعت قصيت شعري من سنتين تضامنًا معاهم حسيت إن ممكن اتحط في الموقف ده".

وكان الإعلامي شريف مدكور، أعلن إصابته بورم في القولون، كما خضع لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم في اليوم الثاني من شهر رمضان الجاري، وسيظل محجوزًا داخل المستشفى لمدة 10 أيام.

ولقى الإعلامي شريف مدكور تضامنًا واسعًا كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من قبل الإعلاميين والفنانين بعد إعلان إصابته بالمرض.