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    مصر للطيران تعلن تخفيضات على تذاكر طيران دول عربية وأوروبية وأمريكا

    12:11 م الأربعاء 08 مايو 2019
    مصر للطيران تعلن تخفيضات على تذاكر طيران دول عربية وأوروبية وأمريكا

    شركة مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    طرحت شركة مصر للطيران تخفيضاتها على العديد من وجهاتها حول العالم، تقدم تخفيضات على وجهات الدول العربية، أولها عمان بنسبة 40%، شراء التذاكر حتى 22 مايو الجاري، والسفر حتى 30 مايو الجاري، كما تبدأ أسعار دبي من 5849 جنيها وشراء التذاكر حتى 20 مايو والسفر حتى 30 يونيو المقبل، كما تقدم تخفيضا قدره 20% على رحلات المغرب، ويمكن شراء التذاكر حتى 25 مايو والسفر حتى 31 مايو الجاري.

    وبحسب بيان، فإنه بالنسبة لواشنطن تقرر التخفيض بنسبة 30% على الدرجة السياحية، ويمكن شراء التذاكر حتى 31 مايو الجاري والسفر يوم 3 يونيو المقبل، بخلاف رحلات فرانكفورت بنسبة 25% على الدرجة السياحية، وشراء التذاكر حتى 31 مايو الجاري والسفر حتى 14 يونيو المقبل، وكوبنهاجن بنسبة 30% على الدرجة السياحية، و 15% على درجة رجال الاعمال، وشراء التذاكر حتى 31 مايو الجاري والسفر حتى 10 يونيو المقبل.

    كما تطرح الشركة أسعارا خاصة إلى كل من جوهانسبرج وأكرا والبحرين وجوانزو.

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