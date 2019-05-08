تطورات جديدة بشأن تنفيذ "القطار المكهرب".. ماذا فعل كامل الوزير؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم هيئة الأنفاق القومية، آخر مستجدات مشروع القطار المكهرب "السلام – العاصمة الإدارية".

وأضاف رأفت لـ مصراوي، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل حصل على وعد من الشركة الصينية خلال زيارته لبكين نهاية الشهر الماضي بمؤتمر الحزام والطريق، بتقليص المدة الزمنية للتنفيذ إلى 18 شهرًا في الصين بدلًا من 24 شهرًا.

وفيما يتعلق بالقرض الصيني، لفت إلى أنه كانت هناك شروط وضوابط تقدمت بها شركة "أفيك"، وتم الموافقة عليها وإرسالها الخميس الماضي، قبل تفيعل القرض الميسر بقيمة 1.2 مليار جنيه، بفائدة قليلة على 10 سنوات.

وأكد متحدث هيئة الأنفاق، أن "الوزير" وعد بإجراء زيارات متكررة، لمتابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع، مشددًا على أن الفترات القادمة ستشهد جولات ميدانية عديدة لجميع قطاعات المشروع، وأنه سيكون مع العاملين صباحًا ومساءً حتى إنجاز هذا المشروع المهم.

وقال "أيسر"، إن الهيئة وقعت محاضر التسليم لكل المواقع للشركات المصرية التي بدأت أعمال التنفيذ، مؤكدًا أن الوزير شدد على الالتزام بالبرنامج الزمني بالنسبة لأعمال التنفيذ للشركات، وأنه غير مسموح بالتقاعس أو التأخير.

وأكد متحدث الهيئة، أن الهيئة تعاقدت مع 6 شركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروع القطار المكهرب وهي "المقاولون العرب، أوراسكوم، الرواد، جاما، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام"، حيث تقوم شركتا "الرواد وجاما" بإنشاء الأسوار بالكامل بطول 140 كم، بينما تقوم كل شركة بتنفيذ 4 محطات.

ويشمل المسار النهائي للقطار 11 محطة: "عدلي منصور، والعبور، والمستقبل والشروق 1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان"، بطول 69.600 كيلو متر.