مشروع تخرج بـ"إعلام أكتوبر" يرصد جمال المعالم السياحية في مصر

(مصراوي):

أنهى مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، قسم الإذاعة والتليفزيون، مشروع تخرجهم الذي حمل اسم "رحلة"، وهو فيلم تسجيلى مدتة ١٠ دقائق، يتناول "السياحة الداخلية في مصر" ويركز على المردود الثقافي لها وتعريف المشاهد بمناطق السياحة في وطنه، وحثه على زيارتها.

يهدف الفيلم التسجيلي الذي أعده طلبة "إعلام أكتوبر"، إلى رسالة ترويجية معرفية تربوية وهي الترويج للسياحة الداخلية، ومعرفة المواطنين بمعالم مصر التاريخية والسياحية، وجمال هذه المناطق التي عايشها الطلاب في فيلمهم الوثائقي.

وأجرى معدو الفيلم التسجيلي، زيارات مختلفة إلي عدة أماكن داخل مصر، أبرزها سيوة، حيث رصدوا فيها الأماكن الموجودة بها وهي: جبل الموتى - عين كليوباترا - جزيرة الفطناس- معبد آمون، بالإضافة إلى مرسى علم، وبها: بحيرة النيزك - محمية صمداى (بيت الدولفين)، وشاطئ قلعان، وكذلك مدينة دهب، والفيوم، وبحيرة قارون- وقرية تونس، والنوبة قرية غربسهيل -معبد الفيلة.

ورصد الفيلم عدة مناطق في محافظتي الجيزة والقاهرة، منها المساجد التاريخية، والأهرامات، وبرج الجزيرة، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، ورصد فيها جمال قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية.

شارك في الفيلم التسجيلي، الطلاب: بلال شاذلي السيد، وأحمد أشرف عبد الرحيم، وأحمد عصام حسين، وأحمد عادل محمود، وريهام سيد محمد، ونسمة محمد أحمد، أسماء سمير السباعي، وسارة مصطفى إبراهيم، وندى هويدي عبد الجبار، وشروق تهامي منصور.