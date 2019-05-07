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    "خطة النواب" تناقش موازنة وزارة الزراعة

    07:27 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    "خطة النواب" تناقش موازنة وزارة الزراعة

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئات التابعة لها، بمشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2019/2020 بحضور ممثلي وزارة الزراعة والهيئات الزراعية.

    وبلغ إجمالي الاستخدمات بديوان عام الوزارة 2 مليار و162 مليون و115 ألف جنيه، مقابل مليار و677 مليون و76 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2018/ 2019.

    وعرض مسئولي الهيئات الزراعية موازنتها، حيث تتبع وزارة الزراعة الهيئات التالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، مركز بحوث الصحراء، صندوق الموازنة الزراعية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صندوق الأراضي الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان المصرية والهيئة العامة لمشروعات الصرف.​

    مجلس النواب وزارة الزراعة حسين عيسى موازنة وزارة الزراعة مشروع الموازنة العامة

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