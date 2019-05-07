"حسب المدرسة".. وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي "ورقي وإلكتروني"

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة استعدادات الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عقد اجتماعًا مع مُديري المُديريات على مُستوى الجمهورية، لإبلاغهم بعدد المدارس الجاهزة للامتحان الإلكتروني، مشيراً إلى أن هُناك عدداً قليلاً من المدارس سيتم امتحانها ورقيًا، إضافة إلى طلاب المنازل والسُجون والمُستشفيات.

وأضاف وزيرُ التربية والتعليم أنه سيتمُ تدريب مُديري المدارس لمدة يومين على آليات تنفيذ الامتحان الإلكتروني، وطرقُ التعامل في حالة حدوث أي مشكلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد الإمتحانات الإلكترونية للمدارس التي سيتم إجراء الامتحانات بها في الفترة الصباحية، وإعداد امتحانات أخرى للمدارس المسائية، بخلاف إعداد الامتحانات الورقية أيضاً.

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم، ومسئولي الجهات المعنية، من أجل التأكد من جاهزية المدارس التي سيتم الامتحانُ بها إلكترونياً، وستكونُ هُناك فرقُ تدخلٍ سريع جاهزة للتعامل فنيًا مع أي مشكلة تطرأ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اجتماع مُديري المُديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع مديري المدارس التي سيتم بها امتحانات الصف الأول الثانوي، لمُناقشة كُل تفاصيل عملية اجراء الإمتحانات إلكترونيًا، وكيفية التعامل إذا طرأت أيُ مُشكلة، وأن يكون هناك خطوط تليفونية للتواصل الفوري لحل أي مشكلة.