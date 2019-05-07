33 مليار جنيه تهدد "التأمين الصحي".. "زايد" تطالب المالية بزيادة الموازنة

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ومسئولي وزارة المالية؛ بسبب قلة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة في مشروع الموازنة الجديدة الذي تم عرضه على البرلمان.

واعترضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة وقالت: "طالبنا الوزارة بأن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنيه ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه والصحة مفيهاش رفاهية".

وأضافت أن مبلغ 33 مليار جنيه والتي نحتاجها لها، بنود صرف محددة نحتاج لـ17 ونصف مليار جنيه من أجل تطوير وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية.

وأضافت الوزيرة، أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربع بالإضافة لتدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.

وقالت: "على مجلس النواب إما أن يعدل ويغير قانون التأمين الصحي الشامل أو يعمل على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه".

وهنا رد الدكتور حسين عيسى بقوة: "أعتقد أن المجلس لسه صادر قانون التأمين الصحي واللائحة التنفيذية للقانون صدرت وعلينا تطبيق القانون وتنفيذه وخاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول".

كما أضافت الوزيرة أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه وهي مبارة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي لمليار ونصف المليار جنيه كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها لما يقرب من 825 مليون جنيه كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج لمليار و284 مليون جنيه وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية لـ4 مليارات جنيه والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية لـ2 مليار جنيه ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي تلك المبالغ تصل لـ33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية.