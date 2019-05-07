"تعليم الجيزة" عن إقرارات "التابلت": مجرد إخطار.. ولا داعٍ للضجة

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم، بالتأكد من سلامة أجهزة "التابلت" الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، وزعت المديرية من خلال المدارس، إقرارات على الطلاب، للتوقيع عليها.

ووجهت بعض المدارس، طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا، بالتوقيع على إقرار بسلامة جهاز "التابلت" وجاهزيته للدخول على منصة الامتحان الإلكتروني المنعقد في مايو المقبل، والالتزام بدخول الامتحان الثاني في يوليو المقبل حال عدم تحصيل نسبة 50% فأعلى في مادة أو أكثر.

وأوضح حجازي، في تصريح لمصراوي، أن الأمر في مجمله عبارة عن إخطار للتأكد من سلامة أجهزة "التابلت" حرصًا على مصلحة الطلاب، ولتحويل الأجهزة التي يوجد بها أعطال لأخصائي التطوير التكنولوجي قبل الامتحانات بوقت كاف.

وأكد مدير المديرية، أن الأمر لا يتطلب كل الضجة التي أثارها بعض أولياء الأمور؛ لتخوفهم من توقيع أبنائهم، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم رغبة ولي الأمر في توقيع ابنه، يمكنه التوقيع بدلًا منه، ولا توجد أي مشكلة في ذلك، فالهدف أن تتأكد الوزارة من سلامة الأجهزة أو عدمها.

ولفت "حجازي"، إلى أنه في حال تغيب بعض الطلاب وعدم توقيعهم على الإقرار، وحضورهم الامتحانات بأجهزة بها أعطال، فهناك بدائل أعدتها وزارة التربية والتعليم للتعامل مع المواقف المختلفة، ولكن الأفضل أن يكون الطالب جاهز للامتحان وجهازه سليم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن قرار توقيع الطلاب على الإقرار ليس مركزيًا، ولكن بعض مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، سعت لتنفيذ تعليمات الوزارة بالتأكد من سلامة أجهزة "التابلت" الخاصة بالطلاب، بطريقتها الخاصة.

وطالب وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بعدم القلق، مؤكدًا أنه لن يضار أي طالب بأي شكل من الأشكال.