جامعة القاهرة تسمح باشتراك قضاة النقض في المكتبة المركزية أسوة بالأساتذة

كتب- محمد قاسم:

وافق مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت على اشتراك الجامعة في معارض التعليم العالي بدولة نيجيريا بالتنسيق مع مؤسسة اخبار اليوم ووزارة التعليم العالي خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو القادم في ولايات أبوجا وكانو وكادونا، ويستهدف المعرض إتاحة الفرصة للمجتمع النيجيري بمختلف مؤسساته وافراده للتعرف على مؤسسات التعليم الجامعي بمصر.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة أن المجلس وافق على إتاحة الاشتراك في المكتبة المركزية الخاصة بالجامعة، لقضاة محكمة النقض المصرية وأعضاء المكتب الفني ونيابة النقض وإدارة التفتيش القضائي بنفس قيمة الاشتراك المحدد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستفيدين من المكتبة، بما في ذلك خدمات التصوير والمسح الرقمي.

كذلك وافق المجلس على إنشاء برنامج للحصول على درجة الماجستير المهني المزدوجة في اقتصاديات الصحة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في إطار مذكرة التفاهم بين جامعتي القاهرة وكولون، كما وافق المجلس على إنشاء برنامج للحصول على درجة الماجستير الأكاديمي المزدوج بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال الدراسات المستقبلية.

استعرض مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية والنشر الدولي، حيث تم رصد حجم التقدم الذي حققته الجامعة في الترتيب العالمي للجامعات خلال العامين الأخيرين وتصدرها للجامعات المصرية في كافة التصنيفات، إلى جانب تواجد تخصصات أكاديمية للجامعة ضمن الأفضل علي المستوي الدولى.

كما رصد المجلس قيام الجامعة بنشر نحو 4 آلاف بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية المختلفة المصنفة دوليا خلال العامين الماضيين، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة بأسم الجامعة، بجانب زيادة المكافآت المخصصة للنشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة بنسبة 25%.