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    7 قرارات جمهورية بربط الحساب الختامي لموازنة 7 ​هيئات حكومية

    04:54 م الإثنين 06 مايو 2019
    7 قرارات جمهورية بربط الحساب الختامي لموازنة 7 ​هيئات حكومية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- إسلام ضيف:

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 قرارات جمهورية، بربط جملة الحسابات الختامية لـ7 هيئات ومؤسسات حكومية بموازنة العام المالي 2017-2018.

    ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، نص القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتضمن القرارات الهيئات والمؤسسات التالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادق مركبات النقل السريع داخل مصر، الهيئة الوطنية للإعلام، المتحف المصري الكبير، والمؤسسة العلاجية.

    وفيما يلي ينشر مصراوي نص القرارات..

    السيسي الهيئات الحكومية الموازنة العامة الجريدة الرسمية

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