بوقف الترقيات.. "الصحة" تبدأ استعدادات نقل العاملين بـ"مراقبة الأغذية"

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت وزارة الصحة، مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، بعدم إجراء حركة تنقلات أو تغيير المسمى الوظيفي للعاملين بمراقبة الغذاء؛ لعدم حدوث أي خلل خلال "المرحلة الانتقالية لنقلهم إلى هيئة سلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء".

وأرسل الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، منشورًا إلى المديريات الصحية -حصل "مصراوي" على نسخة منه- بتنفيذ تلك التعليمات، إلى حين العرض على المستشار القانوني لوزارة الصحة.

وقال مصدر بوزارة الصحة لـ"مصراوي" أمس الأحد، إنه سيتم نقل جميع العاملين بمراقبة الأغذية التابعين لقطاع الشؤون الوقائية بالوزارة، ليصبحوا تابعين إلى هيئة سلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، طبقًا لنص المادة الرابعة من قانون الهيئة، والذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع يناير 2017.

وتنص المادة الرابعة من القانون على: "يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين. ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل".

وأضاف المصدر أنه يجري الاستعداد لنقل العاملين بقطاع مراقبة الأغذية إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتوقف الأمر على الانتهاء من تجهيز مقرات الهيئة: "الآلية المذكورة في القانون، والوزارة ستنفذ هذا القانون أيًا كان، ويتوقف الأمر على توفير أماكن وتجهيز مقار للهيئة".

وتهدف الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك.

وللعاملين بهيئة سلامة الغذاء صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تفع بالمخالفة لأحكام القانون.​