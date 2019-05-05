"الإسكان" تعتمد تعديل تخطيط أرض بمنطقة التوسعات الشرقية بـ6 أكتوبر
07:39 م الأحد 05 مايو 2019
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 325 لعام 2019 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 10 بمساحة 190.65 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمراني متكامل والصادر لها القرار الوزاري رقم 135 لعام 2018.
وجاء نص القرار كالآتي:
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