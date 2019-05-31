السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، على بعض الخطوط.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هذه التهديات تأتي نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاءت التأخيرات والتهديات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي:

- القاهرة / أسيوط ٣٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان ٣٥ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات ٢٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .