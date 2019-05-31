"شرط ضروري".. السيسي يعلن روشتة مصرية لحماية الأمن القومي العربي

كتب- محمد نصار:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، روشتة مصرية من 4 عناصر للتعامل بحزم مع التهديدات التي تواجه الدول العربية.

وأوضح السيسي، في كلمته بالقمة العربية الطارئة في السعودية، اليوم الخميس: "عناصر الرؤية المصرية للتعاطي الحازم مع التهديدات التي اجتمعنا اليوم لمناقشتها والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام تتكون من 4 نقاط".

وقال الرئيس السيسي، إن العناصر الأربعة هي:

- الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية للسعودية مؤخرًا من جانب ميليشيات الحوثي ومحاولات استهداف أراضيها بالصورايخ والاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة بدولة الإمارا ت العربية تمثل أعمالًا إرهابية صريحة تتطلب من المجتمع الدولي إدانتها أولًا والعمل بكل الوسائل لمنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.

- التضامن مع المملكة والإمارات ودعمهما في مواجهة أي تهديدات للأراضي أو المنشآت أو المياه الإقليمية لأي من الدوليتن وهناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وحالة عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي الوقت الذي لن نتسامح مع أي تهديدات نظل دائمًا داعين للسلام والحوار، ولا يوجد أحرص من العرب على علاقات جوار صحية وسليمة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها.

- المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق هذه المقاربة دون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلطسينية على حدود يونيو 67.

وتابع: "لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي العربي دون تصور واضح لمعالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن واستعادة هذه الدول ذات سيادة وموحدة وليست خاضعة لتدخلات دولية أو من أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية".

- الشرط الضروري لبناء هذه الاستراتيحية يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات في الدول العربية فلا يمكن التسامح مع أي طر ف إقليمي يسعى لممارسة نفوذه في الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية، والأمن القومي العربي وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية يتطلب وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمية ووقفة مصارحة ومراجعة مع أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربي ويشارك في التدخلات بشئون الدول العربية.