"أخطر مصادر التلوث".. بيان عاجل بشأن مصرف "كتشنر" بكفر الشيخ

كتب- أحمد علي:

توجه إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس الوزراء حول معاناة أبناء المحافظة مع مصرف " كتشنر"، الذي يعد أخطر مصادر التلوث البيئية بالمحافظة.

وقال القصاص في بيانه، يعيش 3.5 مليون مواطن بمحافظة كفر الشيخ معاناة يومية بسبب ملوثات مصرف "كتشنر"، ويعد مصدر البلاء في كفر الشيخ، ورغم إنشائه للصرف الزراعي إلا أن أكثر من 50 منشأة صناعية تصب فيه مخلفاتها، ليجلب جميع الملوثات الصناعية في مصانع المحلة الكبرى البالغ عددها 28 مصنعا للقطاع الخاص، و4 مصانع قطاع عام.

وتابع القصاص: "هناك دراسة دقيقة وعلمية على ما يجرى فى بحيرة البرلس التى يصب مصرف كوتشنر مياهه فيها توصلت إلى إن البحيرة مصابة بـ9 أنواع من السموم وهناك 9 مصارف للصحي والزراعي والصناعي تصب في المصرف وفي بحيرة البرلس وأسماك البحيرة ملوثة".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن هناك خطورة كبيرة على الإنسان بكفر الشيخ لتلوث مياه الري على صحة الإنسان ودورها فى انتشار أمراض الكبد وخاصة البلهارسيا والفشل الكلوى وأخطرها فيرس سى.

وأكد نائب كفر الشيخ، أن أهالي المحافظة تلقوا عشرات الوعود من الحكومة والمحافظين السابق بوضع حدًا لهذه المشكلة، واعتماد أكثر من 200 مليون جنيه لتطوير هذا المصرف وإنشاء محطة معالجة مياه به، ألا أنه على أرض الواقع لم يتحقق شيئًا.