أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

صور- إزالة 4 مدابغ وقطع المرافق عن 28 بسور مجرى العيون

01:25 م الأربعاء 29 مايو 2019
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد نصار:

أشرف اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، علىى أعمال إزالة وهدم ورش ومصانع المدابغ بسور مجرى العيون ونقلها إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر.

وأسفرت أعمال الهدم، وفق بيان، اليوم الأربعاء، عن إزالة 4 مدابغ ومصنعين، وقطع المرافق عن 28 مدبغة، ومنح مهلة لـ3 مصانع لنقل معداتهم قبل البدء في هدمها.

يذكر أن الدولة أنشأت منطقة الروبيكي على مساحة 1629 فدانًا لتستوعب حميع الورش والمصانع.

سور مجرى العيون مدينة الروبيكي مدينة الجلود مدابغ مجرى العيون

الخبر التالى:

"أخطر مصادر التلوث".. بيان عاجل بشأن مصرف "كتشنر" بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان