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    رئيس دعم مصر: تربطنا علاقات قوية مع المغرب

    06:50 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    رئيس دعم مصر: تربطنا علاقات قوية مع المغرب

    الملك محمد السادس

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عبد الهادي القصبي، على أهمية الروابط القويه التي تربط بين مصر والمغرب ووحدة الرؤى في دعم الأمن والسلام بين البلدين وتشابك العلاقات الثقافية والتاريخية.

    جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس ملك المغرب له، على هامش الدروس الحسنية بعد أن تلقى دعوه من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لحضور افتتاح الدورة التواصلية الثالثة المنعقدة بالرباط.

    وأضاف القصبي أن المغرب ومصر تربطهما بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية، وشهدت تطورا على صعيد العلاقات الثقافية والاقتصادية لما يحقق ازدهار المصالح المشتركة بين البلدين.

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    الملك محمد السادس دعم مصر المغرب عبد الهادي القصبي المغربالدروس الحسنية

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