صور- "إنارة ليد ونخيل".. الجيزة تستكمل تطوير شارع ترسا

كتب- إسلام ضيف:

استكملت محافظة الجيزة أعمال رصف شارع ترسا والذي يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الهرم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن حي العمرانية يتابع على مدار اليوم أعمال استكمال الطبقة النهائية للرصف بالشارع، بداية من تقاطعه مع شارع المريوطية وحتى شارع المحولات.

وأشار راشد، في بيان، اليوم، إلى دعم الشارع بـ80 عمود إنارة حديث (ليد)، إضافة إلى زراعة هيئة النظافة الجزيرة الوسطى بالنخيل، وتم دعمها بـ80 نخلة لإضفاء لمسه جمالية على الشارع.

وأوضح محافظ الجيزة أن الشارع ساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات المرورية على شارع الهرم في الاتجاه القادم من المريوطية، وحتى شارع المحولات، حيث أصبح المحور المروري الرئيسي لسكان مناطق: ترسا، العروبة، عز الدين عمر، اسباتس، الثلاثيني، الكوم الأخضر، المحولات، وعدد كبير من قاطني حي العمرانية.

وكلف المحافظ حي العمرانية بسرعة إنجاز الأعمال للاستفادة من المحور المروري، إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجوده في أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالشارع.

وأكد المحافظ عدم السماح بأي تعديات للمنشآت التجارية بالشارع، للحفاظ على المجهودات التي تمت به، خاصة وأنه تم تنفيذ 42 قرار إزالة حتى الآن بالشارع، لإزالة كافة التعديات على خطوط التنظيم والتي كانت السبب الرئيسي في ضيق الحارات المرورية بالشارع ووجود إشغالات على جانبى الطريق.

ومن جانب آخر وّجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية برفع كفاءة إحدى الحدائق المتروكة بالمدينة، استجابة لمطالب المواطنين لتكون متنفس لهم، حيث تم رفع أطنان من المخلفات من داخل الحديقة وتجميلها وتركيب وسائل للري بها، إلى جانب دعمها بمساحات خضراء إضافية، ودهان البلدورات وتهيئة مقاعد الجلوس لتكون مؤهلة لاستقبال المواطنين.