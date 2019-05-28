"خريجو الأزهر" ومطرانية بورسعيد يشاركان ذوي الاحتياجات الخاصة الإفطار

كتب- محمود مصطفى:

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع بورسعيد، برئاسة الشيخ محمد الغرباوي، مؤسسة نور الرحمن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة- فعاليات الإفطار الرمضاني بالساحة الشاطئية للقوات المسلحة بحى المناخ.

وحسب بيان، اليوم، حضر الحفل القس روفائيل لويس، الكاهن بكنيسة مارجرجس ببورفؤاد، نائبا عن نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها.

وقال عيسى سليمان، منسق عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببورسعيد، إن الفعالية تأتى في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك بين المنظمة ومطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، مؤكدة أهمية التعايش السلمي بين الشرائع السماوية كافة.