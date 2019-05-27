"9 كباري و4 أنفاق".. أبرز المعلومات عن محور كلابشة بأسوان

كتب- أسامة عبدالكريم:

يقع محور كلابشة على نهر النيل شمال محافظة أسوان، ضمن مشروعات محاور النيل التي تبناها الرئيس السيسي، منذ توليه السلطة.

ويرصد مصراوي، أبرز المعلومات عن محور كلابشة:

طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا، بحاريت مروريتين بعرض 7.5 متر في كل اتجاه.

التكلفة الإجمالية مليار جنيه ويشمل على 14 عملًا صناعيًا (9 كباري – 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

المحور يساهم في خلق محور عرضي جديد لربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربي بطريق القاهرة / أسوان الزراعي.

يخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل، ويساهم في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

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