محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الأسواق

كتب- إسلام ضيف:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وعضوية كلًا من ممثل عن الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، وممثلي مديرية الطب البيطرى بالجيزة ومديرية الشئون الصحية بالجيزة و مكتب شئون البيئة بالمحافظة وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالجيزة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أوضح المحافظ أن دور اللجنة متابعة منظومة ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في ضبط الأسواق بما يحقق إجراءات الرقابة والتوعية وتحقيق مردود إيجابي للمواطن، وإبراز توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بشأن الاهتمام بالمواطن، وبذل الجهود لتوفير السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية؛ لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين، والتأكد من سلامة مصدر غذائهم في تطبيق عملي للدور الرقابي للدولة على أرض الواقع.

ووّجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل لجان ضبط الأسواق، والتعاون مع الأجهزة التموينية، كما حرص المحافظ على استعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها؛ للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية ومصانع الأغذية والمعارض ومنافذ البيع بنطاق المحافظة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها، واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك، لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.

يذكر أن المحافظة بالتعاون مع مديرتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين، تمكنت من ضبط عدد من المصانع التي تتلاعب بأقوات المواطنين، وتبيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وجرى ضبط مئات الأطنان من الدواجن واللحوم والأسماك والسلع الرمضانية والياميش والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي قبل طرحها بالأسواق على المواطنين.