فرج عامر يطالب بوقف استخدام أكياس البلاستيك في مصر

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وقال "عامر" في بيان اليوم، إن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث إنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهي كميات منها في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

ولفت إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.​