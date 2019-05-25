من 7.5 قرش.. مراحل زيادة أسعار الكهرباء منذ 2014 (تسلسل زمني)

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء الماضي، الزيادة السادسة في أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة التي شهدت زيادة محدودة تبلغ 14.9% فقط على الشرائح المختلفة، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو القادم، تطبيقًا لخطة إصلاح دعم الكهرباء التي تبنتها الحكومة منذ عام 2014.

وبدأت خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء على مدار ثماني سنوات منذ 2014، لتنتهي في 2021، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي.

الشرائح في 2019:

طبقًا لإعلان وزير الكهرباء، أسعار الشرائح للعام المالي الجديد 2020- 2019:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرشا بدلا من 22 قرش.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرشا بدلا 30 قرش.

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات 50 قرشا بدلا من 36 قرش.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرش بدلا من 70 قرشا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش بدلا من 90 قرشا.

الشريحة السادسة: من651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا بدلا من 135 قرشًا.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 145 قرشًا.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في 2018 زيادة بنحو 26% وكانت الزيادة الخامسة، كالتالي:

الشرائح فى 2018:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات 22 قرشا بدلا من 13 قرش.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات 30 قرشا بدلا 22 قرشا.

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات 36 قرش بدلا من 27 قرشا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات 70 قرشا بدلا من 55 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات 90 قرش بدلا من75 قرشا.

الشريحة السادسة: من651 إلى ألف كليو وات 135 قرش بدلا من 125 قرشا.

الشريحة السابعة: من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 145 قرش بدلا من 135 قرشا.

وفى 2017 أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعريفة شرائح الكهرباء، بمتوسط زيادة 33% لجميع الشرائح، وكانت الزيادة الرابعة:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات 11 قرشا بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات 55 قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السادسة: 651 إلى ألف كليو وات، 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السابعة: من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات، 95 قرشا بدلا 81 قرشا للكيلو وات.

وفي 2016 قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بلغت نحو 40%، وتقرر رفع أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي و 942.2 جنيه، كالتالي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 7.5 قروش للكيلووات.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقي الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم:

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات 35 قرشا للكيلو وات.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات 44 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السادسة: 651 إلى ألف كليو وات 71 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السابعة: أعلى من 1000 كيلو وات 81 قرشا للكيلو وات.

وفي 2015، أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة وكانت الزيادة الثانية، كالتالي:

الشرائح فى 2015:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات 7.5 قروش للكيلو وات.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات.

ثانيًا: باقى الشرائح:

الزيادة المقررة طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل على الشرائح التالية:

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات 29 قرشا للكيلو وات بدلاً من 24 قرشا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات 39 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السادسة: 651 إلى ألف كليو وات 68 قرشا لكل كيلو وات.

الشريحة السابعة: أعلى من 1000 كيلو وات 78 قرشا للكيلو وات

في 2014 كانت الزيادة الأولى في أسعار الكهرباء، مع بداية خطة حكومية لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء.

وأعلن وزير الكهرباء، الزيادة الأولى بعد وصول العجز المالي بالقطاع لـ163 مليار جنيه أعاقت تنفيذ خطط التنمية بقطاع الكهرباء، بجانب وصول متوسط سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة إلى 47.4 قرشا، في الوقت الذي بلغ فيه سعر البيع بـ22.6 قرشا.

وأعلن الوزير الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها في 2014- 2015، وجاءت شريحة 50 كيلو وات بسعر 7.5 قرش لكل كيلو وات ساعة، وشريحة 100 كيلو وات في الساعة بـ 14.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وشريحة صفر إلى 200 كيلو وات بـ 16 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وشريحة إلى 350 كيلو وات بـ 24 قرشا لكيلو وات ساعة، وشريحة 351 إلى 650 كيلو وات بـ 34 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وشريحة إلى 1000 كيلو وات بـ 60 قرشا كيلو وات ساعة، وشريحة أكثر من 1000 كيلو وات بـ 74 قرشا كيلو وات ساعة.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء منذ 2015، وبلغت مخصصات دعم الكهرباء بموازنة العام المالي 2015-2016 نحو 28 مليار جنيه خفضت في العام المالي التالي 27.59 مليار جنيه.

ووفقًا لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 الجاري مناقشتها تحت قبة البرلمان حاليا عادت الحكومة لزيادة دعم الكهرباء في العام المالي 2017-2018 إلى 28.5 مليار جنيه من جديد.

وشهد العام المالي الجاري أكبر خفض في قيمة الدعم الموجه لقطاع الكهرباء بنسبة 57%، وخفضت الحكومة الدعم من 28.59 مليار جنيه إلى 16مليار جنيه فقط، ليأتي مشروع موازنة العام المالي الجديد المنتظر تطبيقها بداية من الأول من يوليو بأكبر نسبة خفض في الدعم الموجه للكهرباء بنسبة 75% لترصد لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط مقابل 16 مليار جنيه العام السابق.