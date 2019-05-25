  • عاجل:بعد 5 أشهر.. رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

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    رسميًا.. الزراعة تعلن رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

    01:30 ص السبت 25 مايو 2019
    رسميًا.. الزراعة تعلن رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

    محصول البصل المصري ثالث أكثر المحاصيل المصرية تصدي

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن السلطات السعودية رفعت الحظر المفروض عن البصل المصري وذلك بعد مفاوضات متميزة أجراها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي- حسبما جاء في بيان رسمي لوزارة الزراعة.

    وقال البيان إن وفد رسمي من الزراعة زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لحل الأزمة، مضيفًا أن الزيارة أتت بثمارها في القرار الذي أصدره منذ قليل وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادراتنا من البصل.

    وأكد البيان على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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