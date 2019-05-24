تسع لألف أسرة.. ننشر تفاصيل إنشاء 3 أبراج سكنية بمثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:​

في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، بدأت 3 شركات، إنزال معداتها في منطقة مثلث ماسبيرو المطلة على شارع 26 يوليو من أجل بدء أعمال تطوير المنطقة بإنشاء 3 أبراج سكنية للأهالي الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة من جديد.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، إنهم يستهدفون إنشاء 3 أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، على غرار شارع 26 يوليو.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن الأبراج الثلاثة تتراوح ارتفاعاتها من (15 - 18 - 25) طابقًا، لافتًا إلى أنها تختلف عن بعضها من حيث التصميم لكن جميعهًا على نفس طراز منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

وأكد أن أكبر الأبراج السكنية يبلغ ارتفاعه 25 طابقًا ويضم عدد كبير من المصاعد، كما أن البرج الأوسط يتكون من 18 طابقًا مقسمين على (بدروم يستخدم كجراج - دور أرضي تجاري - 16 سكني) ويضم 4 مداخل و10 مصاعد، بينما يتكون البرج الأصغر من 15 طابقًا وبه 3 مصاعد.

وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد، ومن المستهدف الانتهاء من هذه الأبراج في غضون 30 شهرًا منذ بداية عمليات الإنشاء فيها.

وتابع صديق: "الأبراج تتسع لألف أسرة جميعهم يعلمون أنهم سيحصلون على شقة في المنطقة بعد تطويرها، وجرى بالفعل توقيع العقود مع الأهالي".

وأشار إلى أن نظام التسكين في المثلث بعد التطوير، ينقسم إلى جزئين الأول: من خلال التمليك، والثاني من خلال الإيجار المبسط، وأغلب العقود التي تم توقيعها من قبل الأهالي تتعلق بتمليك الوحدات.

وقال المهندس محمد عبدالباسط، رئيس قسم المساحة في شركة "ريدكون"، إحدى الشركات التي تتولى الأعمال في مثلث ماسبيرو، إنهم "يعملون في الوقت الحالي على الانتهاء من أعمال الخوازيق في منطقة العقارات السكنية المخصصة للأهالي الراغبين في العودة".

وأوضح عبدالباسط، لمصراوي، أن أعمال دق الخوازيق مقرر الانتهاء منها في غضون 6 أشهر، متابعًا: "ولكن سنعمل على الانتهاء منها بالكامل قبل هذا الموعد، وذلك لسرعة الإنجاز في أعمال الإنشاءات".

وأكد رئيس قسم المساحة في شركة "ريدكون"، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من المشروع والالتزام بالجدول الزمني الموضوع من جانب المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.