تأجيل عمومية "المهندسين" ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لمدة ساعتين؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، المحدد قانونًا بربع من لهم حق التصويت، وسددوا اشتراكاتهم لعام 2017.

ومن المقرر أن يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا، بعد التأجيل إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل، وإلا تؤجل لمدة أسبوعين.

وحضر حتى الآن ما يقرب من 1000 مهندس من أعضاء الجمعية العمومية، وتستمر النقابة في تسجيل حضور المهندسين المتوافدين لمقر النقابة.

وتناقش الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، ميزانية عام 2018، وحققت النقابة به فائضا بلغت قيمته 178 مليون جنيه، نتيجة تقليل المصروفات خلال العام الحالي عن مثيلاتها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى فائض بصندوق الرعاية الصحية، بعد عجز بميزانية 2017 بلغ نحو 222 مليون جنيه، بالإضافة إلى موزانة 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.