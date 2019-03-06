"JLL" تتوقع زيادة الاستثمار الأحنبي في العقارات خلال 3 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت شركة "جيه إل إل" شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن العوامل الرئيسية التي ستشكل ملامح السوق العقاري في مصر خلال عام 2019.

وخلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، جرى عرض أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقاري المصري بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير القوانين والتشريعات التي تجذب المستثمرين الأجانب.

وأبرز المتحدثون، الفرص المصاحبة لارتفاع الطلب المحلي والتوجه نحو توفير المساحات الإدارية، والاستثمارات في الأصول العقارية البديلة مثل مناطق التخزين والخدمات اللوجستية.

وقال أيمن سامي، مدير شركة "جيه إل إل"، في مصر: "يستمر القطاع العقاري في مصر تسجيل مؤشرات نمو إيجابية في الفترة بين عامي 2019 و2021، من المتوقع أن نشهد جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري وإعادة القاهرة إلى مكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية الأكثر جذبا للاستثمار العقاري"

وأضاف سامي: "يتمتع السوق العقاري في مصر بمرونته على مواكبة التوجهات العقارية العالمية، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع الطلب المحلي بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز الاستثمارات العقارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وقطاع الخدمات اللوجستية".