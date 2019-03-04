وزير التعليم العالي: "المصريون بارعون في النقد والحديث عن السلبيات"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن "المصريين بارعين في نقد الذات والحديث عن الماضي وسلبياته".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة الرابعة في مؤتمر "التعليم في مصر" بدورته الثانية، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة، أن الأدراج مملوءة بالخطط والدراسات التي لم يتم تنفيذها في جميع المجالات.

وتابع وزير التعليم العالي: "الإعلام والثقافة من الممكن أن يساعدا في بناء أو هدم البلاد"، مؤكدًا أن الدولة تهتم جدًا بالتعليم، ولكن لا يتم تسويق لما تقدمه جيدًا، فهناك الكثيرين الذين لا يعلمون شيئًا عن الجامعات الدولية الموجودة في البلد والأخرى الجاري إنشائها في المدن الذكية الجديدة.

وشدد الوزير على أن الكثير يتعامل مع العلم والعلماء بشكل لا يليق، مستنكرًا حالة التشكيك الدائم في أي شيء: "أعضاء هيئة تدريس إحدى الجامعات شككوا في نتائج بحث عالمي أشاد بتطوير الجامعات المصرية ولم يكلفوا أنفسهم بالرجوع إلى البحث".

وأوضح أن الإعلام يمكن أن يتناول خبرًا كوميديًا، أو خبرًا يفيد حضن طالب لطالبة بالجامعة، ولكنه في نفس الوقت يتجاهل إطلاق قمر صناعي أو الوصول إلى نتائج بحث علمي، مطالبًا من خطباء المساجد أن يبثوا الأمل في نفوس الشباب ويشجعوهم على العلم والابتكار.