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    السيسي يهنئ نظيره النيجيري بمناسبة إعادة انتخابه

    06:13 م الإثنين 04 مارس 2019
    السيسي يهنئ نظيره النيجيري بمناسبة إعادة انتخابه

    الرئيس النيجيري محمد بوهاري

    القاهرة- مصراوي:

    بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس النيجيري محمد بوهاري، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح، وللشعب النيجيري الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد في هذا الإطار بقوة وتميز العلاقات المصرية النيجيرية، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

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