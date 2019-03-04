أمطار غزيرة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

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القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيان، الاثنين، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 13 18

طنطا 12 17

دمنهور 13 17

الإسكندرية 14 16

بلطيم 12 16

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 11 19

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 12 17

الاسماعلية 10 17

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 11 19

نخل 04 16

نويبع 14 19

طابا 08 17

كاترين 02 11

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 22

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 19

بنى سويف 10 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 14 28

ابو رماد 14 26

رأس حدربة 15 26

حلايب 16 25