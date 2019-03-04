وزير التعليم: سارعنا الزمن وحققنا إنجازات كثيرة خلال عام واحد

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة طورت خلال العام الدراسي 2018/2019، أكثر من مسار في مجال التعليم، كان يكفي كل منهم لأن يكون مشروعًا قوميًا مُستقلًا تنفذه الوزارة بشكل منفرد.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بالجلسة الثانية، بمؤتمر التعليم في مصر، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، بالتعاون مع جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، أن الوزارة طبقت مجموعة من المشروعات في عام واحد منها:.

- تطوير نظام التعليم بالنسبة للصفوف الأولى، من خلال وضع رؤية وإطار عام للمناهج، وبناء مناهج وطباعة كتب، وتدريب معلمين، وتغيير شكل الفصول، وإدارة هذه المنظومة، التي تضم 2.5 مليون طالب.

- تطبيق نظام التقييم المعدل بالمرحلة الثانوية، من خلال وضع محتوى رقمي على بنك المعرفة، وشراء "التابلت"، وتركيب الشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية بالمدارس، وتوفير انترنت فائق السرعة بجميع المدارس.

- دخول 35 مدرسة يابانية الخدمة، وتدريب معلميها.

- إنشاء المدارس المصرية الدولية لتوفير تعليم ذات مستوى دولي بتكلفة مناسبة للشريحة التي تفضل هذا النوع من التعليم.

- إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقة في التعليم الفني لربط الخريجين بمهارات سوق العمل.

- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

- تقنين عمل المدارس الدولية في مصر.

وأكد الوزير، أن كل مشروع من المشروعات السابقة، يقف خلفه جيشًا من البشر ومليارات من الجنيهات، كل هذا إلى جانب العمل التقليدي اليومي لوزارة التربية والتعليم.

وقال إن الوزارة سارعت الزمن، وعملت ساعات طويلة لتحقيق هذه الإنجازات، خاصة أنها حصلت على موافقة القيادة السياسية على تدشين نظام التعليم الجديد للصفوف الأولى اعتبارًا من عام 2018/2019، قبل انطلاق العام الدراسي في سبتمبر الماضي، بأربعة أشهر فقط.