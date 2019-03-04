بدء مؤتمر المجلس العالمي للمطارات "أفريقيا 2019"

كتب- طه عبيد:

انطلقت اليوم الاثنين، اجتماعات لجان مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI أفريقيا 2019 في دورته الـ61 تحت شعار "تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خارج مجال الطيران"، والذي تستضيفه الأقصر على مدار 6 أيام، بمشاركة 400 عضو من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي المطارات في 50 دولة أفريقية.

بدأت اجتماعات لجان المجلس العالمي للمطارات لمنطقة أفريقيا، وناقشت عدة موضوعات أبرزها اقتصاديات التشغيل والموارد البشرية وإجراءات السلامة الجوية والأمن والتسهيلات، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس السابق في أبيدجان 2018 يليها اجتماع لجنة الأعضاء التنفيذين لمجلس ACI بأفريقيا.

من جانبه وجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الشركات وهيئات الوزارة لاستقبال وتنفيذ الحدث المهم، والدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات الأرضية وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة والأقصر للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة، وكذلك تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة في الحدث.

وقال الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن استضافة الأقصر لهذا الحدث المهم يؤكد الدور الريادي لمصر داخل القارة السمراء، كما أن اختيار الأقصر لانعقاد المؤتمر جاء تتويجا للمكانة الحضارية والأثرية التي تتمتع بها المدينة، فضلاً عن فوز مطار الأقصر العام الماضي بالمركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى قارة أفريقيا في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمجلس العالمي للمطارات.​