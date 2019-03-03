مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا جوياً مشتركًا بإحدى القواعد المصرية

القاهرة - مصراوي:

وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز "رافال" الفرنسية؛ للمشاركة في تنفيذ تدريب جوي مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية، في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

بدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران؛ لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين.

كما اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوي المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.

وأشاد الجانب الفرنسي بما وصلت إلية الأطقم المصرية من تدريب فني وعملي راقي على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسي.

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر مراحل التدريب قائد القوات الجوية المصرية ونائب السفير الفرنسى والملحق العسكرى الفرنسي.