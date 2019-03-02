"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل سقوط كوبري "كفر الجمال"

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنها تتابع واقعة السقوط الجزئي لكوبري المشاة بـ"كفر الجمال" على طريق الاسكندرية الزراعي، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فور تلقيه خبر بالواقعة، قام بالاتصال بالدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، الذي أكد أنه في تمام الساعة 9.50 مساء اليوم حدث انهيار جزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال، والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة ببعض المعدات ذات الأطوال فوق المسموح بها على الطريق، مما تسبب في انهيار جزئي للكوبري وتعطل حركة المرور في الاتجاهين، ولم تحدث أي إصابات في الأرواح.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم علي الفور الدفع بعدد من المهندسين والأوناش التابعة لمدن قليوب وطوخ إلى موقع الحادث لسرعة التعامل مع الواقعة ورفع الكوبري المنهار من الطريق لإعادة فتحه.

وأضاف المحافظ أنه تواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حالياً موقع الحادث، وتم تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث.

ووجه "شعراوي"، غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لجهود المحافظة حتى يتم حل المشكلة ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق.

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