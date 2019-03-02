التعليم: لم نتواصل مع أي متقدم لمسابقة العقود المؤقتة حتى الآن

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كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمد حسام الدين:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة لم تتواصل مع أحد من المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة، طوال الأسبوع الماضي.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الاثنين؛ للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

وأضاف عمر، أن الوزارة رصدت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للمقبولين بالمرحلة الأولى من المسابقة، كما رصدت بعض الأشخاص الذين يدعون صلتهم بمسؤولين بالوزارة ويوهمون البعض بإمكانية توفير عقد لهم بالتعليم.

وأكد نائب الوزير أن هناك إجراءات قانونية تتخذها الوزارة ضد المتجاوزين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة.​