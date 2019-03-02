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اليوم- التعليم تعلن أحدث تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة

01:24 م السبت 02 مارس 2019
اليوم- التعليم تعلن أحدث تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

ويعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، المواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة.

وزارة التربية والتعليم مسابقة العقود المؤقتة اختبارات المعلمين

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