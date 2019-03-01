أخبار متوقعة.. بدء المرحلة الثالثة لـ"100 مليون صحة" وانتخابات الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:

تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب جديد من بين 11 مرشحا ونصف أعضاء المجلس من بين 52 مرشحا، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب جديد من بين 11 مرشحا ونصف أعضاء المجلس من بين 52 مرشحا، على أن تبدأ إجراءات التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

القاهرة.. يتوجه الناخبون المصريون فى الخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التكميلية، الخاصة بالدائرة الخامسة دائرة أشمون ومقرها مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

القاهرة.. تنطلق في سبع محافظات (الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والوادي الجديد والمنيا وقنا) المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وحتى نهاية أبريل المقبل.

القاهرة.. يكرم قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة عددا من الفنانين، في ختام فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، الذي نظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، على مسرح مركز الهناجر للفنون.

دمشق.. تنظم السلطات السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي قافلة لإجلاء النازحين من مخيم الركبان على الحدود الشرقية الفاصلة بين الأردن وسوريا والعراق، الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية.

إسلام أباد.. تطلق باكستان سراح الطيار الهندي المحتجز لديها والذي اعتقلته أمس الأول الأربعاء إثر إسقاط طائرتين هنديتين عندما عبرتا خط السيطرة الحدودي واحتجاز قائد إحداهما.

أبوظبي.. تنطلق أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وتستمر لمدة يومين تحت شعار "50 عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية".

موسكو.. يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نائب رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز في موسكو.

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