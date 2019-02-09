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    مايا مرسي: إنشاء مرصد لمتابعة تحسن وضع المرأة المصرية

    09:42 م السبت 09 فبراير 2019
    مايا مرسي: إنشاء مرصد لمتابعة تحسن وضع المرأة المصرية

    الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

    كتب - محمود مصطفى:

    قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس قرر تطبيق إستراتيجية لتمكين المرأة وتوفير الفرص المتاحة أمامها؛ للقيام بدور قيادي في الدولة.

    وأضافت خلال كلمتها في ندوة "صحة المرأة في القرن الـ21"، التي نظمتها الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، مساء السبت، بأحد فنادق القاهرة، والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة حنان جرجس، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة لها عائد قوي على أطفالها، مشيرة إلى إنشاء مرصد للمرأة يضم مجموعة من الدراسات الخاصة، ويستهدف متابعة تحسن وضع المرأة المصرية.

    ودعت ممثلة المجلس القومي للمرأة، كل من لديه أي دراسات خاصة بالمرأة بإرسالها إلى المجلس مباشرة.

    مايا مرسي المجلس القومي للمرأة حنان جرجس ندوة صحة المرأة

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