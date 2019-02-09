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    والدة الطفلة جانو: عارفة ان السيسي حنين جدًا

    04:46 م السبت 09 فبراير 2019
    والدة الطفلة جانو: عارفة ان السيسي حنين جدًا

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قالت شيرين محب حكيم، والدة الطفلة جانو أسامة، المصابة بورم خبيث بالحبل الشوكي، إنها تعتبر سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج ابنتها معجزة.

    وأضافت والدة الطفلة، خلال مداخلة لقناة "اكسترا نيوز": ربنا بيدبر الأمور، كانت المعجزة في إن الرئيس السيسي يسمع ويتعاطف، أنا عارفة انه إنسان جدا وحنين جدًا.

    وتابعت: إحنا من سكان القاهرة، أنا روحت النهاردة المستشفى ومن بكرة هيتم إجراء الفحوصات واللازم للتجهيز للعملية، إما ييجي خبير من الخارج في خلال 10 أيام، أو الخبير الفرنسي يعمل العملية في مستشفى وادي النيل.

    وأوضحت أنه تم العرض الأشعة والتحاليل الخاصة بحالة جانو على الخبير الفرنسي، والذي طالب بمزيد من الفحوصات لتأهيل الطفلة للعملية، مضيفة: الحالة النفسية والمعنوية ليها كويسة، هي بنوتة جميلة مؤمنة بربنا وراضية بقضاء الله.

    الطفلة جانو السيسي شيرين محب حكيم ورم خبيث

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