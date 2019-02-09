رئيس "إسكان" النواب: رئاسة مصر "الاتحاد الأفريقي".. استعادة لدورها الريادي

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب "مستقبل وطن" بالجيزة، إن "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خطوة مهمة، ومكسب دبلوماسي، ونصر جديد".

وأضاف والي في بيان السبت، أن "رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي، غدًا الأحد، تأتي بعد جهود متميزة لاستعادة دور مصر الريادي في القارة السمراء، وسيكون لها آثارها الإيجابية القوية في أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية كبيرة في العمل المشترك لصالح القارة الأفريقية".

وأكد رئيس "إسكان" البرلمان، أن "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فرصة لاستكمال مسيرة تطوير مؤسسات الاتحاد، ودفع جهود التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأشقاء الأفارقة، سعيًا لتحقيق التنمية والسلم والأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".​