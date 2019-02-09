بـ100 جنيه.. التعليم تعلن بدء توزيع كتاب المستوى الرفيع "Connect plus"

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن توزيع كتاب Connect plus، على المدارس: التجريبية، اليابانية، والخاصة.

وجاء بالمنشور، أنه بالإشارة إلى موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على المواصفات الفنية و قيمة كتاب Connect Plus الذي من المقرر تدريسه في الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، جرى تكليف شركة "لونجمان" بتوصيل الكتب المشار إليها للمدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المنشور أن منهج المستوى الرفيع Connect plus، مكون من: "كتاب الطالب وكتاب الأنشطة"، بالإضافة إلى دليل المعلم الذي يقدم للمعلمين بالمدارس عند توزيع الكتب.

وحددت الوزارة سعر الكتاب الواحد للطالب بـ50 جنيها، موجهة جميع المدارس الابتدائية بسداد قيمة الكتابين لصالح شركة "لونجمان" مباشرة.

وعلق الدكتور طارق شوقي، على المنشور موضحا أن كتب المستوي الرفيع تباع دائما من الناشر للمدرسة مباشر، ثم تباع للطالب وبالتالي فلا جديد في هذه الخطوة، وكل عام تباع كتب اللغات والانجليزي للمدارس الخاصة والتجريبية ولا تطبع علي نفقة الدولة.

وأضاف: الدولة تتكفل بطباعة كتاب اللغة الانجليزية connect المجاني، وليس كتب اللغات أو المستوى الرفيع، و التوزيع هذه المرة سيكون من الناشر لحل المشاكل السابقة في وصول الكتب في موعدها.

وأكد شوقي أنه منذ سنوات طويلة كان المستوى الرفيع يأتي من ناشرين إلى المدارس، ويتربح منه مئات البشر، أما الآن فكتاب Connect Plus أفضل بكثير من كتب المستوى الرفيع المتعارف عليها وفي نفس الوقت تباع بثمن اقل من نصف ثمن كتب العام الماضي.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة أتاحت كتاب Connect plus، في زمن قياسي استجابة لطلب المستوي الرفيع، مشيرا إلى أن تأليف الكتب كلف الوزارة جهدا كبيرا ولكنها تمكنت من إنجازه للسنوات الأولى المطبق عليها نظام التعليم الجديد؛ لتمتلك حقوق الملكية الفكرية وتستطيع السيطرة علي الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة ستحاول تغطية باقي السنوات تباعا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الفكرة الرئيسية في كتاب "كونكت بلس" أنه جرى إعداده وفق الإطار العام لمناهج النظام الجديد؛ للتجانس وتحقيق أهداف النظام، أما في الماضي فكانت المدارس تتعاقد على كتب جاهزة من الناشرين المختلفين بدون توحيد في المدرسة الفكرية كما هو الحال الان.

وتابع: "الباب مفتوح لجميع الناشرين لتأليف كتب تتماشى مع الإطار العام، وليس أن يبيعوا لنا كتبهم الجاهزة والتي لا تتماشي مع مستهدفات النظام كما كان في الماضي".

ويعتبر كتاب Connect plus بديلا عن كتاب connect بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية، وأنتجته وزارة التربية والتعليم ليمثل مستوى متقدمًا من تدريس اللغة الانجليزية كبديل لمنهج المستوى الرفيع الذي كانت تقدمه المدارس الخاصة للطلاب دون إشراف من الوزارة.