وزير الري: نجحنا في تخزين 1.5 مليون متر مكعب من مياه السيول في يومين

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن منشآت الحماية من أخطار السيول التي أنشأتها الوزارة بالمحافظات نجحت في تخزين 1.5 مليون متر مكعب من السيول أمام سدود وبحيرات مدن جنوب سيناء بمنطقة خليج السويس ومنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأضاف عبدالعاطي في بيان مساء الجمعة، أن البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي لعاصفة أمطار تحولت إلى سيول ببعض المناطق بمدن محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح أن منشأت الحماية تصدت لتلك الأمطار بأودية مدينة أبو زنيمة للمخاطر التي كادت أن تتعرض لها المنطقة السكنية بالمدينة والمنشآت الحيوية والإستراتيجية وخطوط الكهرباء ومياه الشرب من خلال 4 سدود رئيسية وبحيرة صناعية (سد وادي الطيبة- سد أم شيبة - سدين وبحيرة صناعية بوادي دارات)، والتي تقدر السعة التخزينية القصوى لها تقدر بنحو مليون متر مكعب فضلاً عن المياه التي تغذي الخزان الجوفي.

وأكد عبدالعاطي، أن أعمال الحماية لمدن محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة رأس غارب حصدت مياه سيول تقدر بنحو ١٠٠ ألف متر مكعب، علمًا بأن سعة تلك المنشآت والحواجز التخزينية القصوى تبلغ نحو مليوني متر مكعب.

وأشار إلى أن تلك السيول كانت ستسبب أضرار بالغة لو لم تكن الحواجز والبحيرة موجودة.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لحصاد مياه السيول خلال العاصفة المطرية التى تعرضت لها مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر بنحو 1.5 مليون متر مكعب فضلا عن المياه التى تم تغذيتها بالخزان الجوفي.

وطالب الوزير، بضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى لدى اجهزة الوزارة للتعامل الفوري مع تأثيرات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة والسيول وزيادة وتيرة تنفيذ مشروعات الحماية لتقليل مخاطرها وحماية الأفراد والممتلكات ومقدرات الوطن.