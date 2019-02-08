تنفيذ 1230 قرار إزالة بـ"القاهرة الجديدة" خلال 8 أشهر

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم خلال الـ8 أشهر الماضية تنفيذ 1230 قراراً لإزالة المخالفات، ورفع الإشغالات، وغلق وتشميع ورفع العدادات، وسحب الوحدات المخالفة، بالمدينة.

وأوضح النجار - في بيان اليوم الجمعة- أن القرارات التي تم تنفيذها شملت 376 قرارا لإزالة المخالفات (156 بالتجمع الخامس – 36 بالتجمع الثالث – 174 بالتجمع الأول – 10 بمنطقة الامتداد)، و691 قرار غلق وتشميع ورفع للعدادات (420 بالتجمع الخامس – 98 بالتجمع الثالث – 173 بالتجمع الأول)، و123 قراراً لرفع الإشغالات (80 بالتجمع الخامس – 43 بالتجمع الثالث)، و40 قراراً لسحب الوحدات المخالفة (33 بالتجمع الخامس – 5 بالتجمع الثالث – 2 بالتجمع الأول).

وأكد النجار، حرص جهاز المدينة على تنظيم الحملات الدورية لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة، ومنعاً لظهور أي عشوائيات بها.