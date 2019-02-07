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    الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات (صور)

    07:01 م الخميس 07 فبراير 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 31 "أ"، الصادر بتاريخ اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019، قرار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، رقم 30 لسنة 2019.

    وجاء بالمادة الأولى من القرار: "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المرافقة لهذا القرار".

    وتضمن المادة الثانية: "يلغى قرار وزير الأشغال العامة رقم 319 لسنة 1990 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

    ونشرت الجريدة اللائحة التنفيذية المعمول بها:

    قانون نزع ملكية العقارات الجريدة الرسمية محمد عبد العاطي

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