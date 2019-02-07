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    وكيل أوقاف الشرقية ينفي تورط ابن شقيقه في الفيديو المسيئ للأقباط

    03:06 م الخميس 07 فبراير 2019
    وكيل أوقاف الشرقية ينفي تورط ابن شقيقه في الفيديو المسيئ للأقباط

    الشيخ زكريا الخطيب

    كتب - محمود مصطفى

    قال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل أوقاف الشرقية، إن ما نسب إلى أحد أقاربه في بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يسيئ فيه إلى الأقباط، غير صحيح.

    وأضاف الخطيب، في بيان، الخميس، إن ابن شقيقه غير موجود في الفيديو المتداول على فيسبوك، معلنا تقديره واحترامه لجميع الأقباط.

    كانت جامعة الأزهر، قررت تحويل الطالب صاحب "الفيديو المسيء"، للدين المسيحي، عبر السوشيال ميديا إلى مجلس تأديب الجامعة.

    جدير بالذكر أن أحد الطلاب نشر مقطع فيديو مسيئًا للصلوات المسيحية، بجانب 3 طلاب آخرين، أمس الأربعاء.

    وفور علم إدارة الجامعة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.

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    الشيخ زكريا الخطيب أوقاف الشرقية الفيديو المسيئ للأقباط فيسبوك جامعة الأزهر

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