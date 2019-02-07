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    أمطار وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

    03:03 م الخميس 07 فبراير 2019
    أمطار وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

    ارشيفيه

    القاهرة- أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

    وأضافت الهيئة، في بيان، الخميس، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

    الصغرى العظمى

    القاهرة 11 19

    شبين الكوم 11 19

    طنطا 10 18

    دمنهور 10 18

    الإسكندرية 07 18

    بلطيم 10 18

    مطروح 10 17

    السلوم 09 16

    سيوة 11 18

    بورسعيد 11 19

    دمياط 12 19

    الزقازيق 11 19

    الإسماعيلية 10 20

    السويس 11 19

    العريش 09 18

    رفح 10 18

    رأس سدر 12 19

    نخل 08 17

    نويبع 16 19

    طابا 13 18

    كاترين 02 13

    الطور 13 20

    شرم الشيخ 19 22

    الغردقة 16 23

    مرسى علم 16 23

    الفيوم 10 20

    بني سويف 10 20

    المنيا 07 20

    أسيوط 09 20

    سوهاج 09 21

    قنا 09 21

    الأقصر 13 21

    أسوان 14 23

    أبوسمبل 16 23

    الوادي الجديد 08 22

    شلاتين 19 23

    أبورماد 20 23

    رأس حدربة 20 22

    حلايب 19 23

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    Asha
    الطقس الأرصاد الجوية شبورة مائية سقوط الأمطار القاهرة الإسكندرية

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