نقل 421 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير أبرزها "الملك خفرع"

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المتحف المصري الكبير 421 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير، من أهمها تمثال للملك خفرع وتمثال جالس للملك امنحوتب.

وقال الدكتور طارق توفيق مدير عام شئون الآثار والترميم بالمتحف الكبير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن تمثال الملك خفرع مصنوع من الشست، ويصور الملك في وضع الجلوس ولكنه فاقد للرأس، موضحا أن القطع المنقولة تضم تمثالا للاله أوزوريس، ومجموعة متميزة من تماثيل الدولة القديمة، ومجموعة من روؤس المعبودة حتحور بأحجام مختلفة.

من جانبه، أشار عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف الكبير إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة مخازن الآثار وادارة الترميم الأولي قامت بمطابقة جميع الآثار بالسجلات وقامت بإعداد تقرير حالة لكل قطعة، وإتباع كافة عمليات التغليف والنقل الحديثة باستخدام أحدث الوسائل العملية المتبعة لنقل تلك المجموعة المتميزة.

وأضاف أن عملية النقل تمت باستخدام 17 صندوقا خشبيا مبطنا بمواد خالية من الحموضة ومواد أخرى ماصة للرطوبة من أجل تخفيض الرطوبة النسبية في حالة ارتفاعها عن الحد المسموح، كما تم تجهيز سيارات النقل بوحدات معدنية ضد الاهتزاز مصنعة خصيصا لأغراض نقل الآثار، وتم وضع أجهزة علمية لقياس الأهتزازات، والحرارة والرطوبة بها.

وأوضح زيدان أن جيمع القطع تم إيداعها داخل معامل الترميم بمركز الترميم تمهيدا للبدء في أعمال الترميم لها.