حفاظا على البيئة.. فحص 60 مركبة بمنفذ أمني المظلات في شبرا الخيمة

كتب- يوسف عفيفي:

بدات وزارة البيئة، من خلال المركز الفني لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، تنفيذ برنامج مستمر لفحص عادم المركبات على الطرق، وجرى تنفيذ حملة بالمنفذ الأمني في منطقة المظلات بشبرا الخيمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن فحص عدد 60 مركبة تبين وجود عدد 43 مركبه مطابقة وعدد 17مركبة خالفة؛ لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تضمنت الحملة أيضا توزيع عدد من الملصقات تتناول أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع للحفاظ على البيئة من خلال ضبط السيارات وعمل الفحص الدوري لها وكذلك دور المواطن في استخدام وسائل النقل الجماعي، وأبدى المواطنون ردود فعل إيجابية تجاه هذا النوع من برامج التوعية.

وأضافت الوزارة، أنه جرى عمل زيارة ميدانية للمركز الفني لفحص العوادم بشبرا الخيمة؛ للتعرف على المهام المنوط بها وتشمل وجود لجنة إعادة الفحص وتختص بفحص المركبات الغير مطابقة التي تم ضبطها على الطرق، بعد إصلاح محركها بمعرفة قائد المركبة، وكذلك ينفذ المركز إصلاح وصيانة أجهزة الفحص البيئي، وتم خلال الزيارة التعرف على خطوات التصالح والتحصيل لقائدي المركبات.

جدير بالذكر أن برنامج فحص العوادم، لضبط المركبات المخالفة على الطرق ويجرى من خلاله تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق والتعاون مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، لفحص عادم المركبات على الطرق بإقليم القاهرة الكبرى والمحافظات وإيقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصها وتحرير محاضر لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، حيث يتم منح صاحب السيارة مهلة شهر لإصلاح المحرك وإعادة الفحص مرة أخرى سواء بالمركز الفني لعادم المركبات أو الفروع الإقليمية بالوزارة؛ للتأكد من مطابقة إنبعاثاته مع الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير المركبة مرة أخرى. كما يتم من خلال هذا البرنامج أيضاً تنفيذ حملات توعية لقائدي المركبات تحثهم على أهمية ضبط المحرك حتى لا يتم سحب الرخصة ودفع الغرامة.